07, 01, 2021 - 4:55 مساءً

اليابان.. إعلان حالة الطوارئ في طوكيو

دولي   10

أعلنت اليابان اليوم الخميس حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق مجاورة، حيث استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع ، لتصل إلى رقم قياسي يومي بلغ 2447 في العاصمة.

واتخذ رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، قرار إعلان حالة الطوارئ، بعد جلسة مخصصة لفرقة العمل الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.

وسيبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة وحتى 7 شباط المقبل، وسيتم بموجبه إغلاق المطاعم والحانات عند الساعة 8 مساء، فيما ستبقى مراكز التسوق والمدارس مفتوحة، وسيطلب من دور السينما والمتاحف تخفيض قدراتها الاستيعابية.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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