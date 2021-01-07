عدم وجود صالة للسورية للتجارة يؤخر مخصصات أهالي الغزلانية

مع دخول العام الجديد وعدم استلام أهالي بلدة الغزلانية في ريف دمشق لمخصصاتهم من المواد المقننة من رز وسكر، تساءل الأهلي عن سبب التأخر وهل سيكون لهم مخصصات؟

“البعث ميديا” نقلت شكواهم إلى مدير فرع ريف دمشق للسورية للتجارة المهندس باسل طحان الذي أوضح أن الغزلانية لا تحوي صالة معتمدة للبيع، حالها حال العديد من البلدات التي يرفد إليها سيارات جوالة من قبل السورية للتجارة لتوزيع المخصصات.

ونوه طحان إلى استخدام غرفة من البلدية لتجميع المواد فيها إلى أن يصار إلى توزيعها، فهناك 5 طن سكر وكذلك سيتم رفد البلدة بـ 5 طن رز كي توزع الأسبوع المقبل، مشدداً على ضرورة تأمين بناء لكون صالات السورية للتجارة ليست فقط منافذ لبيع السكر والرز، بل تتنوع موادها.

وعن المخصصات التي لم يستلمها الأهالي أكد طحان أن التوزيع سيكون خلال فترة قريبة وعن طريق البيع المباشر ما يسهم في وصل المواد المقننة إلى الجميع.

ريف دمشق – ألين هلال