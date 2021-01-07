مطالب مشروعة ومقترحات هامة في مؤتمرات الفرق الحزبية بالحسكة

واصلت الفرق الحزبية بالحسكة عقد مؤتمراتها السنوية بحضور قيادة فرع الحزب بالحسكة فقد عقدت الفرقة الأولى و الثانية والثالثة التابعة لشعبة الجبسة مؤتمراتها السنوية، وأكد الرفيق تركي حسن أمين الفرع بأن هذه المؤتمرات هي محطات نضالية وتنظيمية مضيئة في حياة الحزب من خلال تقييم مسيرة عام من العمل الحزبي، مشيرا إلى معاناة سورية نتيجة الحصار الجائر، مشيداً بدور إعلامنا الوطني الذي واجه باقتدار كل التحديات رغم ضعف الإمكانات، لافتا إلى أن كل الأهداف ومخططات التآمر باءت بالفشل أمام عزيمة شعبنا وصمود جيشنا وقرار القيادة السياسية وعلى رأسها الرفيق الدكتور بشار الاسد الامين العام للحزب باتخاذ قرار المواجهة والدفاع عن الوطن والحرب على الإرهاب حتى النصر والتحرير وتطهير ترابه من الإرهاب والإرهابيين.

وتركزت مداخلات الرفاق الأعضاء على المطالبة بصرف رواتب المنحة لباقي العاملين وإعادة تفعيل اللجنة النقابية بحقل الهول وتسهيل إجراءات تصفية أمور المتقاعدين و تثبيت العمال المؤقتين وإحداث مشفى عمالي و تقديم الدعم لنادي الجبسة الرياضي ، ودعا الحضور الى فتح سقوف تعويض العمليات الجراحية وتعديل وضع العاملين ممن حصلوا على مؤهلات علمية وتعيين معتمد لمادة الخبز والغاز و اعتبار العاملين ممن استشهدوا في مواقع العمل شهداء الوطن والإسراع في صرف الإجازات الإدارية غير المستهلكة.

الحسكة – اسماعيل مطر