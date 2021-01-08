الفرق الحزبية بالحسكة تواصل عقد مؤتمراتها السنوية

واصلت الفرق الحزبية بالحسكة عقد مؤتمراتها السنوية بحضور قيادة فرع الحزب بالحسكة، حيث عقدت الفرقة الأولى و الثانية والثالثة التابعة لشعبة الجبسة مؤتمراتها السنوية من جانبه اكد الرفيق تركي حسن امين الفرع بأن هذه المؤتمرات هي محطات نضالية وتنظيمية هامة في حياة الحزب من خلال تقييم مسيرة عام من العمل الحزبي. مشيرا إلى أن معاناتنا خلال الحرب كانت كبيرة وكثيرة في جميع مراحلها نتيجة للتآمر الدولي وتسخير كل الامكانات والمال والاعلام والاستخبارات بهدف تدمير وتفتيت سورية لأسباب أصبحت معروفة فضحها اعلامنا الوطني في وقت قصير بامكانته المتواضعة وبإيمانه القوي لكل العالم .

لافتا الى ان كل الاهداف ومخططات التآمر باءت بالفشل امام عزيمة شعبنا وصمود جيشنا وقرار القيادة السياسية وعلى رأسها الرفيق الدكتور بشار الاسد الامين العام للحزب باتخاذ قرار المواجهة والدفاع عن الوطن والحرب على الارهاب حتى النصر والتحرير وتطهير ترابه من الارهاب والارهابيين.

في حين تركزت المداخلات الرفاق اعضاء المؤتمرات على مجمل القضايا التنظيمية والثقافية والمعاشية التي تهم أبناء المحافظة.

الحسكة _ اسماعيل مطر