حالة الطقس في الأيام القادمة

تبقى درجات الحرارة اعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وبارداً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحياناً فوق المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…