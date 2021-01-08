خروج 3 خطوط عن الخدمة جراء اعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته على محطة كهرباء تل تمر

خرجت 3 خطوط 20 ك. ف عن الخدمة في محطة كهرباء تل تمر جراء إعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين على المحطة كهرباء في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية عن المهندس أنور عكلة مدير شركة كهرباء الحسكة: أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين جددوا اليوم عدوانهم بقذائف المدفعية على محطة كهرباء تل تمر 20-66 ك. ف ما تسبب بخروج 3 خطوط 20 ك. ف المغذية لمدينة تل تمر وما حولها.

وأضاف أنه تم فصل التغذية الكهربائية عن المحطة احترازياً لحين توقف سقوط القذائف على أن تتم المباشرة بإصلاح الخطوط المتضررة فور إمكانية الدخول وتوقف القذائف.

وكانت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين المنتشرين في منطقة رأس العين اعتدوا بالقذائف أول أمس على المحطة المذكورة ما أدى لخروجها عن الخدمة لتعيد الورشات الفنية إصلاح الأضرار ووضعها في الخدمة من جديد.

وتعمد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين المنتشرين في مدينة رأس العين وريفها إلى استهداف البنى التحتية والمنشآت الخدمية الموجودة في ريفي المحافظة الشمالي والغربي بشكل متكرر بهدف تهجير المواطنين عن منازلهم وأراضيهم وإحلال عائلات الإرهابيين مكانهم.