مطالب نقابة “السياحة” في عهدة الوزير

طالبت نقابة عمال السياحة بطرطوس بحضور وزير السياحة محمد رضوان مرتيني تشميل عمال المنشآت السياحية بمنحة بدل التعطل والمشاركة في لجان التصنيف للمنشآت السياحية وإيجاد آلية للرقابة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يخص تفعيل قانون العمل رقم /17/ القاضي بتثبيت العمال بعد انقضاء مدة خمس سنوات على التعاقد للعمل ضمن المنشأة.

رئيس النقابة أسامة بلال طالب بضرورة وجود ميزات وحوافز للعاملين لدى القطاع السياحي العام والخاص وتأمين وسائل نقل للعاملين في مديريات السياحة وتثبيت المدرسين العاملين وفق نظام الساعات في المدارس المهنية الفندقية والتأكيد على مديريات السياحة الالتزام بالتعميم رقم / 101/ تاريخ 25 /10 / 2020 الخاص لإبراء ذمة العاملين لديهم والمنتسبين لنقابة عمال الخدمات والسياحة، وعدم منح التأهيل السياحي للمنشآت دون العودة للنقابة وإبراء ذمة العاملين، واقتراح منح حسم بنسبة معينة في المنشآت السياحية العائدة لوزارة السياحة لحاملي الهوية النقابية من عمال الخدمات والسياحة واقتراح إدراج مفهوم التنظيم النقابي وآليات عمله ضمن مناهج المدارس المهنية الفندقية.

وحصول عمال الفنادق الدولية العائدة لوزارة السياحة على الترفيعات الدورية، ومخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يخص تصفية الحقوق التأمينية للعمال في المنشآت السياحية خارج الخدمة التي يقيم أصحابها خارج سورية وذلك عن طريق منح العمال براءة ذمة من قبل النقابة بدل رب العمل، وإلزام المنشآت السياحية بتنسيب عمالها للنقابة، وتنظيم دورات تدريبية لدخول سوق العمل وتساهم في رفع مستوى الكوادر بحيث تصدق الشهادات من قبل وزارة السياحة.

الوزير “مرتيني” كلف مديريتي الرقابة والجودة السياحية والفنادق والشركات بإعداد مذكرة للاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة تتضمن موافاة الوزارة من قبل الاتحاد المهني بأسماء وأعداد مدرسي المدارس المهنية الفندقية ممن يعملون بنظام الساعات وحققوا نصاب التدريس البالغ / 5000/ ساعة تدريسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيتهم بالتنسيق مع وزارة التربية وتكليف مديرية الرقابة والجودة السياحية بإعداد المراسلة اللازمة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يخص نقل طلب الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات والسياحة المتضمن اقتراح وضع آلية للرقابة على المنشآت ، ووضع آلية لتصفية الحقوق التأمينية لعمال المنشآت السياحية خارج الخدمة التي يقيم أصحابها خارج سورية عن طريق منح العمال براءة ذمة من قبل النقابة بدل رب العمل، وتكليف مديرية المنشآت السياحية وضع آلية لتنسيب عمال المنشآت السياحية إلى النقابة عندتأهيل المنشأة، وموافاة هيئة التدريب السياحي والفندقي من قبل الاتحاد المهني للنقابات بالتفاصيل الخاصة بالدورات التي يعتزم القيام بها وآلية الإعداد والتحضير تمهيدا لتصديق شهاداتها من قبل الوزارة.

إضافة إلى التنسيق بين الاتحاد والهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين الطرفين خاصة بتنظيم هذه الدورات، وتكليف مديرية الخدمات العامة بالتنسيق مع مديريات السياحة بالمحافظات لمعالجة موضوع تأمين مبيت خاص للعاملين في المديريات وتكليف مديرية الرقابة والجودة السياحية باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص تشميل عمال المنشآت السياحية الخاصة بمنحة بدل التعطل، وتكليف مديرية الفنادق والشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت عمال الفنادق الدولية العائدة لوزارة السياحة وفق نصوص قانون العمل، وإعداد مشاريع المراسلات اللازمة ومشاريع القرارات وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

البعث ميديا || طرطوس – دارين حسن