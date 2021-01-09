وقفة احتجاجية بريف القامشلي رفضاً للحصار الذي تفرضه ميليشيا قسد الانفصالية

نفذ أهالي حارة طي بمدينة القامشلي وقفة احتجاجية رفضاً للحصار الذي مارسته ميليشيا قسد الإنفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الامريكي اللاشرعي.

حيث تفرض ميليشيا قسد حصاراً مطبقاً على أهالي الحي ولليوم السابع وتمنع دخول المواد الغذائية والأدوية وقامت ” قسد ” بإغلاق جميع المداخل والمنافذ المؤدية للحي في وقت بين محمد الضيف من أهالي الحي بأن تلك التصرفات اللاأخلاقية واللامسؤولة ماهي إلا دليل ضعف وإفلاس وهي حالة لفظ الأنفاس الأخيرة لهذه الميليشيات الإنفصالية التي تمارس ضغوطاً وحصاراً على أهالي الحي وعلى أهالي وأبناء الجزيرة السورية من خلال اختطاف عدد من أبنائهم وسوقهم إلى جهات مجهولة .

وبين سعد الجمعة بأن تلك الميليشيات تقوم بسرقة الأقماح والنفط وتقوم بحرقة المحاصيل الزراعية للأخوة الفلاحين والمنتجين وذلك بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي اللاشرعي.

الحسكة _ اسماعيل مطر