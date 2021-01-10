العثور على حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة

عثرت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية على حطام طائرة الركاب الإندونيسية التي تحطمت في بحر جاوة أمس وعلى متنها 62 شخصا .

ونقلت عن وقال قائد الجيش الإندونيسي هادي تجاهجانتو في بيان: إن سفينة عسكرية رصدت إشارة من الطائرة المنكوبة التابعة لشركة سريويجايا، مشيرة إلى أن الغواصين استعادوا أجزاء من الطائرة من تحت سطح الماء وأغراضا تعود إلى الركاب، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

ورجحت السلطات الإندونيسية أمس مصرع جميع الركاب بعد إقلاع الطائرة من مطار العاصمة جاكرتا باتجاه مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.