الفرق الحزبية في مجال الشعبة الثانية تستكمل عقد مؤتمراتها السنوية

عقدت فرقة الهندسة المعمارية الثانية مؤتمرها السنوي بحضور الرفيقة زهور عبدالهادي عضو قيادة فرع جامعة البعث للحزب رئيس مكتب الاعداد والثقافة والإعلام والدكتور توفيق المسعود أمين الشعبة الثانية .

حيث شكرت الرفيقة عبدالهادي قيادة الفرقة على عملها خلال العام الماضي في تحسين الوضع التنظيمي والنهوض بالحالة التنظيمية في الفرقة وأشارت إلى اننا قادمون على استحقاق هام علينا ان نستعد لرد الوفاء للقائد العظيم الذي بفضل حكمته وشجاعته صمدت سورية وانتصرت على الارهاب وداعميه كما نوهت إلى ضرورة التحلي بشعور المواطنة الحقيقية التي تجعل المواطن يقف الى جانب وطنه في كل محنة يتعرض لها ،

بدوره الرفيق أمين الشعبة أكد على أهمية المؤتمرات بدورها المصوب والمصحح لمسيرة عام كامل من خلال الاضاءة على الايجابيات والارتقاء بها ومعالجة الخلل وتلافيه في خطتنا المستقبلية داعيا الى بذل الجهود المضاعفة للوصول الى حالة تنظيمية ترتقي الى تطلعات القيادة وطموحات الجماهير واستكمالا لمسيرة الحزب الغنية بالعطاءات.

فيما طالب أعضاء المؤتمر في مداخلاتهم ضرورة توفير اشتراك في المكتبات العالمية للطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية للاستفادة من العلوم الحديثة ومواكبة تطوراتها،

اضافة الى تجهيز قبو كلية العمارة نظرا للحاجة الضرورية له بسبب أعداد الطلبة الكبيرة في الكلية،وتضمنت أيضا حاجة كلية التربية الموسيقية لمولدة كهربائية لزوم العمل في استديوهاتها الكائنة في القبو ، وتخصيص اعتماد سنوي لصيانة تجهيزات الكلية الموسيقية.

حضر المؤتمر الرفاق أعضاء قيادة الشعبة وعميدا كليتي الهندسة المعمارية والتربية الموسيقية.