10, 01, 2021 - 5:24 مساءً

باحث تشيكي: الصمت تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية دعم لها

سورية   10

 

أكد الباحث العلمي التشيكي، فلاستا هافيلكا، أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على سورية جريمة إنسانية وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة داعياً إلى رفعها عن الشعب السوري.

هافيلكا أدان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، لافتا إلى أن الصمت تجاه تلك الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي هو بمثابة دعم وتشجيع خفي لها.

كما انتقد بشدة وسائل الإعلام التي تدور بفلك الجهات الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سورية، مبينا أنها تهدف إلى تشويه الحقائق عما يجري فيها.

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