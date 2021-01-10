بشكل مؤقت.. تخفيض كميات البنزين والمازوت الموزعة على المحافظات

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% وذلك بشكل مؤقت، لحين وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها إلى القطر بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا، وبهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوافر وفق أفضل شكل ممكن.

كما أشارت إلى أنه تم بشكل مؤقت تخفيض كميات البنزين والمازوت، حيث من المتوقع وصول التوريدات الجديدة قريباً وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل.