10, 01, 2021 - 12:39 مساءً

بنحو 5 إلى 8 درجات.. الحرارة أعلى من معدلاتها

محليات   10

 

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وبحسب مديرية الأرصاد الجوية، فإن الجو صحواً بشكل عام وخلال ساعات الليل يبقى الجو بارداً، محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية.

وبالنسبة للرياح، ذكرت مديرية الأرصاد بأنها تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع وتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية، ويكون الجو صحواً بشكل عام دافئاً نهاراً وبارداً ليلاً.

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