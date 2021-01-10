صالة للسورية للتجارة في المدينة الجامعية باللاذقية

افتتحت المؤسسة السورية للتجارة صالة بيع جديدة في المدينة الجامعية بجامعة تشرين، وأخرى في ساحة حلوم بحي الرمل الشمالي في مدينة اللاذقية بعد إعادة تأهيلها.

مدير عام المؤسسة، أحمد نجم، أوضح بأن الصالة تخدم الطلاب في المدينة، الذين يصل عددهم إلى نحو 17 ألفاً، مؤكداً أن المؤسسة ستعمل أيضاً على طرح عروض تتناسب مع شريحة الطلاب مع إمكانية طرح منتجات تسويقية أخرى كالتقسيط والمستلزمات المكتبية وغيرها.

من جهته، أشار مدير فرع المؤسسة باللاذقية، شادي دلالة، إلى أنه بافتتاح هاتين الصالتين ارتفع عدد الصالات والمراكز التابعة للفرع في المحافظة إلى 230 منفذ بيع، ضمن خطة المؤسسة ودعم المحافظة للتوسع أفقياً لتخديم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

هذا وحضر افتتاح الصالتين وزير التجارة وحماية المستهلك طلال البرازي، ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم، ورئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن، وأمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتورة ميرنا دلالة.