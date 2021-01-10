مايك بينس لايستبعد عزل ترامب

كشف مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عن إمكانية عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وتطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي.

وقال المصدر: إنه لا يستبعد استخدام التعديل من الدستور لعزل ترامب من السلطة قبل الـ 20 من الشهر الجاري وهو تاريخ تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة رسميا، مشيرا إلى أن المخاوف بشأن تطبيق ذلك يعززها احتمال خروج ترامب عن المألوف واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع الولايات برمتها في خطر، وفق ما نقلته (سي إن إن).

وأشار مصدران مقربان من الإدارة الأمريكية إلى أن ترامب غاضب جدا من نائبه، في حين أن الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس المنتهية ولايته.