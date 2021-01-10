مجددا.. الاحتلال الأمريكي يسرق الحبوب من الحسكة وينقلها لشمال العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتل آليات محملاً بالشعير المسروق من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية.

وبينت مصادر محلية لمراسلة سانا أن “الرتل يضم 50 شاحنة مع عدد من البرادات خرجت من مدينة المالكية إلى معبر الوليد غير الشرعي متجهة إلى الأراضي العراقية”.

ولفتت المصادر إلى قيام الاحتلال الأمريكي “بعمليات سرقة منظمة للحبوب المنتجة من الحقول السورية آخرها سرقة الأقماح من صومعة الطويبة ومن مستودعات شركة نما”.