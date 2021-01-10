من غوغل..ميزة تسجل مكالمات الغرباء بصورة تلقائية

تطور شركة “غوغل” الأمريكية حاليا ميزة جديدة يمكنها أن تسجل مكالمات الغرباء على هاتفك بصورة تلقائية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص: أن تطبيق “غوغل فون” الجديد الخاص بالاتصالات سيحصل قريبا على تحديث جديد يمكنه تسجيل مكالمات أي شخص غريب وغير مسجل عبر قائمة اتصالات بصورة تلقائية.

وتختبر حاليا “غوغل” الخدمة الجديدة عبر أجهزة “بيكسل” التابعة لها، بالإضافة إلى هواتف “نوكيا” و”شاومي”، وستتوفر تلك تلك الخدمة لكل هواتف الأندرويد بعد انتهاء تجربة اختبارها على تلك الهواتف المختارة.

والمميز في تلك التقنية الجديدة، هو أن غوغل ستخطر كلا الطرفين بأنه سيتم تسجيل تلك المكالمة، وسيمكن لصاحب الهاتف أن يوقف تسجيل المكالمة، سواء قبل الاتصال أو خلاله.

وقالت “غوغل”: إن تلك التسجيلات تكون محفوظة في هواتف المستخدمين، ولا يتم الإطلاع عليها من قبل مسؤولي الشركة الأمريكية أو يتم الاحتفاظ بنسخة منها في خوادم الشركة.