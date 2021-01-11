11, 01, 2021 - 4:58 مساءً

اكتشاف إنزيم يساهم في انتشار كورونا في جسم الإنسان

صحة   4

توصل العلماء الألمان من جامعة توبنغن إلى استنتاج مفاده بأن الفيروس التاجي لا يمكن أن يتكاثر في جسم الإنسان من دون إنزيم “غوانيلات كيناز” (GK1 ).

وأفادت أفادت صحيفة “مركور” الألمانية أن العلماء وضعوا نموذجاً كمبيوترياً لتكاثر الفيروس التاجي، فاتضح أن الفيروس يجبر الخلية عند دخوله فيها على إنتاج بعض المواد التي تساعد في انتشار العدوى. أما إنزيم GK1 فيعتبر من أهمها. وبعد أن استطاع العلماء سحب الإنزيم من جسم الإنسان مؤقتاً توقف فوراً تكاثر الفيروس.

وحسب زعم العالم، أندرياس دريغر، فإن صحة الإنسان لا تتوقف بشكل مباشر على وجود إنزيم “غوانيلات” في جسمه. لذلك فمن الممكن وقف إنتاجه مؤقتاً.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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