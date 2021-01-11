الجمعيات الفلاحية في البوكمال تعقد مؤتمراتها السنوية

البعث ميديا- دير الزور- مساعد العلي

بحضور الرفيق يوسف الساري أمين شعبة الحزب بالبوكمال والرفيق احمد الحسن رئيس الرابطة الفلاحية بالبوكمال عقدت الجمعيات الفلاحية مؤتمراتها السنوية.

الرفيق أمين الشعبة أكد على أهمية المؤتمرات في الوقوف على واقع العمل الزراعي بشقية النباتي والحيواني ومعالجة احتياجات الفلاحين من اجل دعم الإنتاج.

وعرض رئيس الرابطة الفلاحية واقع الجمعيات والصعوبات التي تعترض عملها مؤكداً على ضرورة معالجة الصعوبات التي يواجهها الفلاحين وضرورة متابعة واقع محصول القمح وتنفيذ وزراعة كافة المساحات المقررة ، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل جاهده لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ضمن الإمكانيات في ظل الحصار المفروض على بلدنا.

وتركزت مطالب الفلاحين في تأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة المحروقات والمواد العلفية.