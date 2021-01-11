الفرق الحزبية في السويداء تواصل عقد مؤتمراتها

البعث ميديا – السويداء – رفعت الديك

تتابع الفرق الحزبية في السويداء عقد مؤتمراتها السنوية وسط أجواء من الديمقراطية والشفافية والجرأة في الطرح وكذلك المسؤولية الوطنية التي يفرضها الواقع وتنوعت مداخلات الرفاق أعضاء المؤتمرات لتشمل كافة القضايا التنظيمية والسياسية والفكرية والخدمية وإن كان الوضع المعيشي ومطالب تحسينه هو المحطة الأبرز في مداخلات الحضور.

الرفيق فوزات شقير أمين فرع الحزب وخلال حضوره عدد من تلك المؤتمرات تحدث عن الواقع السياسي وأهم المستجدات والتطورات الني تشهدها المنطقة والعالم مبيناً أن صمود الشعب وبسالة الجيش السوري أسقطت المؤامرات السياسية والاقتصادية و العسكرية معبراً عن ثقته بتحقيق الانتصار على كل تلك المؤامرات بحكمة وشجاعة الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد.

وشدد الرفيق شقير على أهمية التواصل والتفاعل مع المجتمع المحلي من خلال الجهاز الحزبي وكوادره المنتشرة على كافة بقاع وطننا الغالي ، كما تحدث عن الاستحقاق الرئاسي القادم ودور الرفاق البعثيين بهذا الاستحقاق الهام و ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق .

بدورهم الرفاق أعضاء قيادة الفرع أكدوا أهمية المؤتمرات الحزبية لتقييم العمل و إلقاء الضوء على الإيجابيات لتعزيزها والإشارة إلى السلبيات لتجاوزها مشدّدا على ضرورة تفعيل العمل الجماعي للارتقاء بالأداء بما يحقق مسيرة التطور والبناء.

وطالبوا بالإسراع بتأمين مازوت التدفئة للأسر وكذلك زيادة كميات الخبز وإصلاح الآبار الارتوتزية المعطلة وحل مشكلة نقص المياه ووضع حد للخارجين عن القانون وإعفاء الفلاحين من مبدأ التكافل والتضامن كانت مطالب متكررة في معظم المؤتمرات إضافة إلى حل المشاكل الخدمية داخل كل قرية كالصرف الصحي وشبكة الطرقات ونقص المياه وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

و تمت الإجابة على كافة المقترحات المطروحة ،من قبل الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع الذين أكدوا أنه سيتم العمل على تجاوز كافة المعوقات وفق الامكانيات المتاحة .