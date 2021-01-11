الفرق الحزبية في فرع حلب للحزب تواصل عقد مؤتمراتها السنوية

حلب – معن الغادري

عقدت فرقتا إنشاء الخطوط و السكك الثالثة للحزب مؤتمريهما السنوي وذلك بحضور الرفيق عماد الدين غضبان عضو قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الإشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام، المشرف على أعمال الشعبة.

وتمحورت مداخلات الرفاق حول ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين و وضبط الأسعار و زيادة مخصصات الكهرباء و المحروقات لمدينة حلب و مكافحة الفساد و الإسراع بإعادة الأعمار و العمل على اصدار قانون الضابطة السككية لحماية سائقي القطارات من التوقيف بالحوادث الخارجة عن ارادتهم و العمل على صرف تعويض الأضرار للمنازل التي لحق بها الضرر بفعل العمل الإرهابي .

وبين الرفيق غضبان أهمية المؤتمرات السنوية وخاصةً الفرق الحزبية التي تشكل محطات سنوية لتقييم واقع العمل الحزبي بكافة نواحيه لنرتقي فيها بفكر الحزب ونضاله إلى الأمام، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالقيادات القاعدية كونها على تماس مباشر مع الجماهير مع تأكيده على تنشيط الحالة الفكرية والتنظيمية والعقائدية لدى الرفاق البعثيين، منوهاً أن النصر حليف السوريين بفضل صمودهم الأسطوري وبسالة جيشنا العربي السوري البطل وحكمة وشجاعة الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد، مشيراً أننا سنثبت الولاء له ولسورية بالإستحقاق الرئاسي القادم وانتخاب سيادته لولايةٍ دستورية جديدة لنبرهن للعالم كله أننا يد واحدة خلف سيادته في سبيل تحقيق النصر الكامل .

من جانبه أكد الرفيق خالد أبو بكر أمين الشعبة أن سورية بقيادة الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية لن تفرط بذرة تراب من أرضها وكما انتصرت على الإرهاب في مختلف المحافظات ستستعيد ما تبقى من كل شبر من أرض الوطن وسيتوج النصر بالإقبال الكبير لأبناء سورية على صناديق الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي القادم وإعادة انتخاب الأمين العام للحزب رئيساً للجمهورية العربية السورية .

ثم فتح المجال للمداخلات و تركزت على الوضع المعيشي للمواطنين و ضبط الأسعار و زيادة مخصصات الكهرباء و المحروقات لمدينة حلب و مكافحة الفساد و الإسراع بإعادة الأعمار و العمل على اصدار قانون الضابطة السككية لحماية سائقي القطارات من التوقيف بالحوادث الخارجة عن أرادتهم و العمل على صرف تعويض الأضرار للمنازل التي لحق بها الضرر بفعل العمل الإرهابي .

و تم الردود على كافة المداخلات من قبل الرفيق عضو قيادة الفرع و السادة المدراء ورئيس مكتب نقابة الخطوط الحديدية .

حضر المؤتمر الرفاق أعضاء قيادة الشعبة و رئيس مكتب نقابة الخطوط الحديدية السورية ورؤساء المديريات في الشركة العامة لإنشاء الخطوط و المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية .

تصوير – يوسف نو