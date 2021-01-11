11, 01, 2021 - 4:14 مساءً

توفر خدمة الصراف العقاري في القنيطرة والحسكة

محليات   13

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن توفر خدمة الصراف العقاري في مديريتي بريد القنيطرة والحسكة لحاملي بطاقات الصراف الخاصة بالمصرف العقاري.

وأوضحت المؤسسة في بيان: أن خدمة الصراف العقاري باتت متوافرة بمركز مديرية البريد في القنيطرة بمدينة البعث وفي مكتب خان أرنبة لافتة إلى توفر الخدمة أيضاً في محافظة الحسكة في مديرية البريد بمركز المدينة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه أصبح بإمكان حاملي بطاقات الصراف العقاري التوجه للمراكز المذكورة وسحب رواتبهم أو أرصدتهم من حساباتهم المصرفية لدى المصرف العقاري.

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