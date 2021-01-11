صدور شروط استئناف العمل في المنشآت السياحية

صدرت اشتراطات المرحلة الثامنة من استئناف العمل في المنشآت السياحية التي تستمر من 11-1-2021 ولغاية 10-2-2021، وذلك من خلال تعميم أصدرته وزارة السياحة إلى مديرياتها في المحافظات.

الوزارة أكدت في التعميم الذي تلقت سانا نسخة ضرورة الالتزام بكل القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني بالتصدي لانتشار وباء كورونا وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية والتأكيد على استمرار منع تقديم الأراكيل فيها.

التعميم تضمن أيضاً التأكيد على التزام منشآت الإطعام السياحية (مطاعم وصالات شاي ومقاه ومطاعم وجبات سريعة) بنسبة إشغال 50 بالمئة كحد أقصى وصالات المؤتمرات وقاعات المناسبات (أعراس وخطبة) المرخصة سياحياً أو الملحقة بالمنشآت السياحية 40 بالمئة كحد أقصى بالإضافة إلى تنفيذ كل التعليمات الإضافية الصادرة عن المحافظين.