 لبنان يدخل مرحلة خطيرة من تفشي كورونا

خلال اجتماع اللجنة الوزارية اللبنانية بشأن مكافحة وباء كورونا اليوم، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من أن لبنان دخل مرحلة خطيرة لجهة تفشي الوباء.

وقال دياب “كل المؤشرات حول تفشي وباء كورونا تدل بوضوح على أننا دخلنا مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة”. وأضاف.. “واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم وعلينا أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد او نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي”.

مصادر طبية لبنانية حذرت من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا ليصل إلى ثمانية الاف وحتى عشرة آلاف إصابة في اليوم الواحد ما لم يتقيد اللبنانيون بالإجراءات والضوابط الصحية.