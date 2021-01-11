ندوة حوارية بعنوان “إضاءة على كلمة السيد الرئيس بشار الأسد” في مكتبة الأسد بدمشق

تحت رعاية السيدة لبانة مشوّح وزيرة الثقافة , أُقيمت اليوم في المكتبة الوطنية بدمشق ندوة حوارية تحت عنوان ” إضاءة على كلمة السيد الرئيس بشار الأسد” في الاجتماع الدوري الذي عقدته وزارة الأوقاف في رحاب جامع العثمان في دمشق.

واستضافت الندوة كل من الدكتور عبد اللطيف عمران المدير العام لدار البعث والدكتور حسام الدين فرفور رئيس فتح الإسلامي في جامعة بلاد الشام.

وقدّم الدكتور عمران عرضاً موسعاً حول المفاهيم التي جاءت في كلمة السيد الرئيس ومدى التفاعل الذي أعقب الكلمة, مؤكداً أن تناوله كظاهرة هامة بعد مضي حوالي شهر عليه يكون أكثر فائدة.

وأضاف د. عمران: إن ” الحديث جاء في ظرف أرخى بظلاله الكئيبة على الفرد والشعب والوطن والأمة, ولم يكن محصوراً بالحيز الذي أُلقي فيه فهو حديث موجهه لعموم الشعب ولو أنه قيل في حضرة العلماء والعالمات من المؤسسة الدينية”.

يتبع……