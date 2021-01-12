إدلب.. بدء الضخ التجريبي في شبكة مياه خان شيخون

تمهيداً لإطلاق المياه وضخها بشكل دائم ونظامي لتأمين المياه للأهالي العائدين إلى بيوتهم، أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة إدلب بدء الضخ التجريبي في شبكة مياه منطقة خان شيخون بريف المحافظة المحرر من الإرهاب.

مدير المؤسسة، المهندس محمد عجمي، في تصريح لوكالة سانا، ذكر أن عمليات الضخ التجريبي جاءت بعد تأهيل الشبكة جراء الأضرار التي ألحقتها بها المجموعات الإرهابية أثناء وجودها في المنطقة خلال السنوات السابقة، ومن شأنها أيضا الكشف عن أي أعطال أو تسريبات في خطوط المياه وحصرها ليصار إلى إصلاحها وتأهيلها بشكل كامل تمهيداً لضخ المياه في شبكة مدينة خان شيخون بصورة مستمرة خلال مدة أقصاها شهر.

وبين عجمي أن عمليات ضخ وإطلاق المياه ستكون وفق جدول محدد لتشغيل مضخات المياه، سواء على الكهرباء أو الديزل، بما يضمن تغذية منطقة خان شيخون بمياه الشرب بشكل دوري، ويتيح المجال للأهالي العائدين إلى منازلهم التزود بالمياه من الشبكة الرئيسة وتعبئتها وتجميعها في خزاناتهم.

كما لفت إلى أن ورشات الصيانة في المؤسسة العامة لمياه إدلب جاهزة للاستجابة لأي طارئ أو شكوى من قبل الأهالي لإصلاح الأعطال والمشكلات التي قد تعترض تزويد المدينة بمياه الشرب مع استمرارية تشغيل منهل مياه في منطقة خان شيخون.