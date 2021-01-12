12, 01, 2021 - 5:41 مساءً

الخارجية اللبنانية تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الخروقات الإسرائيلية

سياسة-عربي   8

قدم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ضد “الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة أيام”.

ودعت الشكوى التي قدمت عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي بناء لتوجيهات الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مجلس الأمن الدولي إلى إدانة “إسرائيل” على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فوراً حفاظاً على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة مبينة أن هذه الاعتداءات تعتبر خرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

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