اليمن.. العدوان يشن غارات على مأرب والجوف والبيضاء

شن طيران العدوان غارات على محافظات مأرب والجوف والبيضاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في خرق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

مصدر عسكري أوضح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قوى العدوان ارتكبت 204 خروقات بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية و24 خرقا بقصف مدفعي و161 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، كما شملت الخروقات أربع غارات للطيران التجسسي في الفازة والتحيتا وتحليق ثلاث طائرات حربية في سماء الجبلية والفازة وحيس وعشر طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة والتحيتا.