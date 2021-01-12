بنود في عقد التجديد الأخير لميسي

كشفت صحيفة “La Vanguardia” الإسبانية، عن تفاصيل التجديد الأخير لعقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، الموقع في عام 2017.

وذكرت الصحيفة إن راتب ميسي السنوي بعد التجديد الأخير، والزيادة السنوية، وصل إلى 100 مليون يورو، كما حصل على مكافأتين إضافيتين بمبلغ قدره 78 مليون يورو.

وكانت أولى المكافآت لتجديد عقده بقيمة 39 مليون يورو، وغضب اللاعب، بسبب تأجيل دفع هذه المكافأة عدة مرات، لكنه تم دفعها أخيرا في يونيو الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قبول ميسي على تأجيل الدفع بسبب الأزمة المالية التي وقع فيها النادي في ظل جائحة كورونا ستمنع الأرجنتيني من الحصول على المكافأة الثانية وقيمتها 39 مليون يورو، والتي كان من المقرر دفعها بنهاية الموسم الحالي 2020-2021.