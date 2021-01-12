جامعة الفرات تعلن بدء التسجيل لاختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الماجستير

بدأ التسجيل للتقدم لاختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الماجستير المقرر إجراؤه يوم الخميس القادم الساعة العاشرة صباحاً في مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وفقاً لما أعلنه فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة.

وبين عميد الكلية الدكتور فرزنده علي في تصريح له أن عمليات التسجيل للراغبين تستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء وذلك في دائرة كلية الآداب موضحا أن الأوراق المطلوبة للتسجيل هي صورة عن الهوية الشخصية وصورتان شخصيتان حديثتان وصورة عن مصدقة التخرج أو إشعار التخرج بمعدل جيد على الأقل أو صورة عن إيصال التسجيل لطلاب السنة الأخيرة للعام الدراسي 2019-2020 ورسم تسجيل مقداره ثلاثة آلاف ليرة سورية.