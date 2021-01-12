“قسد” تختطف عشرات المدنيين بريف ديرالزور الشرقي

اختطفت مجموعة مسلحة من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من الأهالي في بلدة الباغوز وقرية السجر بريف ديرالزور الشرقي.

مصادر محلية ذكرت أن مجموعات مسلحة تابعة لـ”قسد” أقدمت على مداهمة قرية السجر بريف ديرالزور الشرقي، واختطفت أكثر من 20 مدنياً بشكل عشوائي كانوا بالقرب من منازلهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الميليشيا أطلقوا الرصاص الحي بكثافة وبشكل عشوائي لترهيب وتفريق أهالي القرية الذين تجمعوا لطرد مسلحي الميليشيا من القرية.

وفي بلدة الباغوز بالريف الشرقي، أقدمت مجموعة مسلحة من ميليشيا “قسد” على مداهمة عدة منازل واختطفت عدداً من الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.