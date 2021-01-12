12, 01, 2021 - 1:11 مساءً
مرتزقة الاحتلال التركي يحولون المحلات التجارية برأس العين لمستودعات أسلحة

مرتزقة الاحتلال التركي يحولون المحلات التجارية برأس العين لمستودعات أسلحة

سورية   9

 

ذكرت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي استولوا على مدى الأيام الماضية على عدة محال تجارية في مدينة رأس العين، بعد طرد مالكيها الأصليين، تحت تهديد السلاح ونهب محتوياتها وحولوها إلى مستودعات للأسلحة والذخائر.

ولفتت المصادر إلى أن مثل هذه الممارسات الإجرامية تكررت بالآونة الأخيرة في مناطق عدة، ولا سيما بريف رأس العين، بالتعاون مع تجار أسلحة أتراك وبغطاء من قوات الاحتلال التركي، بهدف طرد الأهالي من منازلهم ومحالهم التجارية وتهجيرهم خارج مدينتهم.

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