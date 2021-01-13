السومة يجدد مع الأهلي السعودي حتى 2024

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية قيمة تجديد تعاقد نادي الأهلي مع المهاجم السوري عمر السومة حتى عام 2024 عقب مفاوضات حسمها النادي الجداوي بعدما دخل اللاعب الفترة الحرة في يناير الجاري.

ووقع العقيد السوري بالأمس على عقد بقائه داخل الراقي لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا للصحيفة السعودية فإن السومة سيتقاضى سنويا 10 ملايين و650 ألف دولار، أي 40 مليون ريال سعودي تقريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيحصل على زيادة مالية في العقد بالكامل، تقدر بـ750 ألف دولار، موضحة أنه سيتقاضى 3.3 مليون دولار، أي 12 مليون ريال في الموسم، بخلاف الامتيازات التي قد تصل إلى 3.8 مليون دولار بالموسم الواحد.

من جانبه، تحدث السومة عن أسباب تأخر التجديد، في تصريح لصحيفة “عكاظ” السعودية، قائلا: “سعيد بالاستمرار في الأهلي، لم أكن أرغب في الرحيل، لكن تأخر التجديد لرغبتي في معرفة خطط الإدارة والوضع العام بالنادي خلال السنوات الثلاث المقبلة”.

وانضم السومة البالغ 31 عاما لصفوف النادي السعودي قادما من القادسية الكويتي، عام 2014، ليصبح الهداف التاريخي للدوري المحلي للمحترفين، بعدما سجل 128 هدفا، وشارك بالموسم الجاري في عشر مباريات، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع آخر.