النواب الأمريكي يصوّت على مشروع قرار لعزل ترامب

صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح تمرير مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه عبر التعديل 25 من الدستور على خلفية اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس الكابيتول الأربعاء الماضي.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم أنه صوت لصالح مشروع القرار 223 نائبا مقابل رفض 205 مشيرة إلى أن مشروع القرار نال تأييد صوت جمهوري واحد من بين المصوتين ممثلا بالنائب الجمهوري آدم كينزينغر.

ووفقا للشبكة فإن هذا التصويت يرقى إلى أن يكون توبيخا رمزيا ولا سيما أن مايك بنس نائب ترامب أعلن رسميا في وقت سابق رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية الرئيس وذلك في قرار سيدفع الديمقراطيين لأن يوجهوا في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة لائحة اتهامية للمرة الثانية ضد ترامب لمحاكمته في مجلس الشيوخ بهدف عزله.