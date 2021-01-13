برشلونة يتوصل لاتفاق مع اريك جارسيا

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن انفراجة جديدة في مفاوضات صفقة انتقال إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، إلى برشلونة، في كانون الثاني الجاري.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، على ضم جارسيا الشهر الجاري، بعد أن خفض النادي الإنجليزي من مطالبه المالية.

وكان مانشستر سيتي قد اشترط الحصول على 10 ملايين يورو ومثلها كمتغيرات في الصيف الماضي، قبل أن يخفض الرقم إلى النصف، وذلك قبل 6 أشهر من نهاية عقد جارسيا.

ووافق مانشستر سيتي على مبلغ 5 ملايين يورو ومثلهما كمتغيرات، بالإضافة إلى موافقته على تقاضي المبلغ الأساسي في العام المقبل، في ظل الأزمة التي يعاني منها برشلونة.

ومع ذلك، سيضطر برشلونة للانتظار حتى الأسبوع الأخير من كانون الثاني الجاري، لحين قدوم رئيس جديد، وحسم الصفقة مع مانشستر سيتي.