بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به.. إعادة افتتاح المجمع القضائي في الحفة

بعد استكمال عمليات إصلاح الاضرار التي لحقت به جراء الإرهاب وتأهيل وترميم المبنى وانتقال جميع العاملين إليه، عادت الحياة إلى أروقة المجمع القضائي في مدينة الحفة بريف اللاذقية.

رئيس النيابة العامة في الحفة، القاضي بهجات العلي، صرح لوكالة سانا بأن أعمال الترميم والتأهيل شملت الأقسام المتضررة جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية، مع الحفاظ على الخصوصية التاريخية التي يتمتع بها المبنى.

وأشار العلي إلى أن المجمع يخدم منطقة الحفة بشكل كامل ويقدم الكثير من خدمات المستندات والوثائق القانونية لشريحة واسعة من المواطنين، والبت في الدعاوى المدنية والمالية والعقارية والجزائية.

في السياق، أشار المحامي العام باللاذقية، القاضي أسد محرز، إلى أن المبنى مؤلف من طابقين معدين كمقر لعدلية الحفة، ويضم كل المحاكم من صلح وبداية واستئناف وتحقيق ونيابة عامة ودائرة الكاتب بالعدل والمحكمة الشرعية ودائرة التنفيذ المدني، كما يتبع لها محكمتا صلنفة وعين التينة لافتا إلى أهمية هذا المجمع الذي يتوسط المدينة من ناحية المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين واستخراج المستندات والوثائق القانونية التي يحتاجونها لإنجاز معاملاتهم.