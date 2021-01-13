خام برنت يرتفع فوق 57 دولارا للبرميل

ارتفع سعر خام برنت اليوم وفق بيانات التداول فوق 57 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 شباط من العام الماضي.

وبحسب “رويترز”، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر آذار لمزيج نفط بحر الشمال (برنت) بنسبة 48ر0 بالمئة إلى 57.03 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر شباط لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.66 بالمئة إلى 53.56 دولارا للبرميل.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم بسبب التوقعات المتفائلة للطلب من جهة وكذلك على خلفية آفاق الإنتاج بعد قرارات مجموعة (أوبك بلس) حيث تم تمديد الشروط الحالية للاتفاقية بخفض الانتاج لجميع الدول تقريبا.