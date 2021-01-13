صحيفة: ميسي لن يتواجد أمام سوسيداد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن شكوك تُحيط بمشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، أمام ريال سوسيداد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد غادر فريق برشلونة إلى ملعب التدريبات، من أجل خوض مرانًا تنشيطيًا أخيرًا، استعدادًا لمباراة سوسيداد، باستثناء الثنائي ليونيل ميسي ورونالد أراوخو.

وكان أراوخو قد تعرض للإصابة خلال مواجهة غرناطة الأخيرة بالليجا، لكنه تواجد مع الفريق في قرطبة، دون الكشف عن مصيره من المباراة.

أما بالنسبة لميسي، فقد طلب استبداله في الشوط الثاني من مباراة غرناطة أيضًا، لكن برشلونة لم يعلن أي شيء يتعلق بإصابته.

وشارك ميسي في تدريبات برشلونة، التي أقيمت أمس الثلاثاء، بشكل طبيعي (على الأقل في الدقائق التي سُمح خلالها بتواجد وسائل الإعلام)، دون معرفة ما إذا كان تعرض للإصابة فيما بعد أم لا.