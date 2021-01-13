فرصة لهطل المطر بدءاً من المناطق الساحلية والغربية

مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، تميل درجات الحرارة للانخفاض نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت في نشرتها أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً، وأن تتكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات بعد الظه،ر لتصبح الفرصة مهيأة لهطل المطر بدءاً من المناطق الساحلية والغربية وتمتد تدريجياً لباقي المناطق خلال ساعات المساء.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة خلال ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج مساء.

ويطرأ غداً انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها، ويكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطراً على فترات في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وتتساقط حبات البرد وخاصة في المناطق الساحلية.