فيينا.. طرد جاسوس خطط لاغتيال شخصيات تركية معارضة لأردوغان

طردت السلطات النمساوية جاسوساً تركياً بتهمة تلقي أوامر لاغتيال شخصيات تنتقد سياسة النظام التركي في فيينا.

ووفقاً لموقع (أحوال) التركي فإن وزارة الداخلية النمساوية ذكرت أن الجاسوس الذي يعمل لصالح النظام التركي ويحمل الجنسية الإيطالية تلقى أوامر لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات معارضة لهذا النظام.

وأشارت الوزارة إلى أن الجاسوس اعترف بأنه يتجسس لصالح مخابرات النظام التركي وستوجه الاتهامات إليه بهذا الخصوص وستجري تحقيقات فورية بشأن أنشطة التجسس المشبوهة.

وكان وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أعلن في أيلول من العام الماضي أن بلاده ستوجه اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية محذرا النظام التركي من مغبة القيام بأعمال تجسس مماثلة في الأراضي النمساوية.