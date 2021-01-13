في بيت لحم.. وقفة تضامنية دعماً للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات

شهدت مدينة بيت لحم بالضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في معتقلاته.

وذكرت وكالة معا أن المشاركين في الوقفة أمام مبنى الصليب الأحمر في المدينة رفعوا صور الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة الذي يتهدده خطر الموت وطالبوا المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الأسرى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير مسالمة وعن جميع الأسرى.