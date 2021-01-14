اتحاد الكرة يصدر قراره حول مباراة جبلة والحرجلة

أصدر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم قراراً يفضي بخسارة نادي جبلة بمباراته مع حرجلة بنتيجة 3/0 بعد اعتداء أحد المشجعين على حكم المباراة الدوري الممتاز، إضافة إلى نقل مباراتين رسميتين خارج أرضه، وتغريمه بمبلغ مليون ليرة سورية لتكرار المخالفة.

وجاء القرار نتيجة بعض أعمال الشغب، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد فريق جبلة وقرار طرد لاعب منه (محمد الكردي)، وهو ما أغضب جماهير الفريق الذي رأى أن القرار غير صحيح ونزل إلى الملعب عدد من مشجعي الفريق إضافة إلى إدارييه، ولاعبيه.

كما تخلل أعمال الشغب رمي حجارة ومحاصرة فريق تشرين، وتكسير مقاعد.