الفرق الحزبية بحلب تواصل عقد مؤتمراتها السنوية

حلب – معن الغادري

تواصل الفرق الحزبية في حلب عقد مؤتمرات فرقها الحزبية السنوية، حيث عقدت فرقة (الخدمات والإعلام والنقل الجوي) مؤتمرها بحضور الرفيق عبد المنعم رياض المصطفى رئيس مكتب الشباب الفرعي المشرف على أعمال الشعبة و عماد الصالح أمين الشعبة.

وشهد المؤتمرات مداخلات غنية تمحورت حول العديد من القضايا الخدمية والمعيشية والإقتصادية والسياسية ، وخلص المؤتمر إلى كملة من المقترحات لتطوير الأداء المؤسساتي وتوفير المناخات الملائمة لإستكمال مشروع البناء والنهوض .

وطالبت المقترحات بضرورة تطوير عمل المؤسسات الإعلامية وتأمين التقنيات الحديثة والمتطورة وتأهيل الكوادر وسن قانون جديد للإعلام بشكل عام والإعلام الالكتروني على وجه خاص ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل والنهوض بالواقع الخدمي بمختلف قطاعاته .

بين الرفيق المصطفى أهمية المؤتمرات الحزبية بإعتبارها محطات نضالية تعزز من حالة الانتماء الوطني وتسهم في عملية النهوض والبناء ، مستعرضاً آخر التطورات السياسية و العسكرية والاقتصادية، مشيراً إلى المعاناة التي مرّ بها الشعب العربي السوري بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، مبيناً أن سورية مقبلة على استحقاق هو الأهم في هذه المرحلة وهو الاستحقاق الرئاسي ما يتطلب من الرفاق البعثيين أن يكونوا على قدر هذا الحدث الوطني ويجددوا العهد والوفاء للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد .

حضر المؤتمر كل من الرفاق أمين وأعضاء قيادة الشعبة ومدراء الموسسات التابعة لمجال عمل الشعبة.