الفرق الحزبية في السويداء تواصل عقد مؤتمراتها

السويداء – رفعت الديك

واصلت الفرق الحزبية في السويداء عقد مؤتمراتها السنوية بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب و قيادات الشعب الحزبية تحولا وعوس وشنيرة والعانات وتل اللوز وطليلين في شعبة صلخد وصميد والخرسا ولاهثة والمتونة في شعبة شهبا وفرقة التربية والهمك والفنون التابعة لشعبة التعليم العالي وفرقتي سليم الاولى والثانية والغيضة والعجيلات في شعبة المركز الشرقية وفرقة الفرسان الثانية والاستقلال الثانية في شعبة المدينة والمزرعة وقراصة في شعبة المركز الغربية.

و قدّم الرفاق أعضاء المؤتمرات مداخلاتهم و واستفساراتهم و مقترحاتهم حول القضايا التنظيمية و الفكرية و التعليمية و الاقتصادية و الثقافية و تمّ الإستماع إلى المداخلات والطروحات من قبل الرفاق الحضور والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

و أكد الرفيق فوزات شقير أمين فرع الحزب أهمية انعقاد مؤتمرات الفرق الحزبية من منطلق أنها محطات للتقييم والنقد ومراجعة الذات، مشيراً إلى أن مثل هذه المؤتمرات تساعد على وضع خطط جديدة تتناسب مع طموح وهموم الرفاق وبالتالي التعاون على تجاوز العقبات وتخطيها.

كما أكد الرفاق أعضاء قيادة الفرع أهمية المؤتمرات السنوية في إجراء مراجعة موضوعية نقدية بنّاءة للخطط و البرامج و تقييمها بما يرتقي بالأداء و بما يدعم مسيرة العمل الحزبي و العلمي و الإداري و التعليمي و تمّت الإجابة على المداخلات و الاستفسارات التي طرحها الرفاق الحضور .

كما استعرض الرفيق امين فرع الحزب وقيادة الفرع الوضع السياسي لأبرز التطورات السياسية في ظل العقوبات الاقتصادية الظالمة على سورية، مؤكدين على المضي خلف القيادة الحكيمة للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، تناولت المداخلات و المقترحات كافة القضايا التنظيمية والفكرية والخدمية التي تهدف الى الارتقاء بالعمل الحزبي إلى المستوى المطلوب وتعزيز سبل شدّ البنية التنظيمية و تعميق دور الجهاز الحزبي في ملامسة قضايا المجتمع و الارتقاء المستمر بكفاءة تنفيذ الخطط و البرامج و تنمية المبادرات النوعية.