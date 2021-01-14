تفقد سير الامتحانات في السويداء

السويداء – رفعت الديك

تفقد الرفيقان أمين فرع الحزب اللواء فوزات شقير ومحافظ السويداء م.همام دبيات سير العملية الامتحانية في عدد من مدارس المحافظة، وأكدا الرفيقان شقير ودبيات توفير الأجواء المريحة والهادئة للطلاب وتوفير كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

مدير التربية بسام ابو محمود أشار أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020- 2021 بلغ 88500 طالب وطالبة موزعين على 450 مدرسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على ساحة المحافظة، مبيناً أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير ونجاح العملية الامتحانية من خلال تنفيذ التعليمات الامتحانية التي وجه بها وزير التربية بالإطلاع على الأسئلة من قبل الموجهين الاختصاصيين والتربويين لتكون شاملة وتراعي المستويات كافة، كما تم الإشراف على تطبيق التعليمات الصحية من تعقيم المدارس وتحقيق التباعد المكاني.

شارك بالجولة رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي الفرعي الرفيق وليد أبو عسلي وعضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة.