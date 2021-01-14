مدير مودرنا: كورونا لن يختفي

كشف ستيفان بانسل الرئيس التنفيذى لشركة موديرنا Moderna أنه سيتعين علينا التعايش مع فيروس كورونا إلى الأبد، لكنه يعتقد أن لقاح الشركة يقي من السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وأضاف أن فيروس كورونا لن يختفي، وسيضطر عامة الناس إلى التعايش معه إلى الأبد

وأكد خبراء الصحة العامة أن فيروس كورونا من المحتمل أن يصبح مرضاً متوطناً، ما يعنى أنه سيكون موجوداً دائمًا في السكان، لكنه ينتشر بمعدلات منخفضة

وقالت صحيفة “ديلى ميل”، يستخدم لقاح موديرنا جزءاً من الشفرة الوراثية للعامل الممرض يسمى messenger RNA ، أو mRNA ، لجعل الجسم يتعرف على فيروس كورونا التاجي ويهاجمه إذا أصيب شخص ما.

ويعمل المرشح المسمى mRNA-1273 عن طريق خداع الجسم لإنتاج بعض البروتينات الفيروسية، والتى يتعرف عليها الجهاز المناعى بعد ذلك ويبنى استجابة دفاعية ضد الفيروس.

وقالت الصحيفة عند إعطاء اللقاح على جرعتين بفاصل 4 أسابيع، وجد أن اللقاح له تأثير 94.1% فى الوقاية من كورونا و100% فعال فى الوقاية من الأمراض الشديدة في بيانات التجارب السريرية.