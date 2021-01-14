منح دراسة إلى صربيا للمرحلة الجامعية الأولى

ضمن برنامج “العالم في صربيا” بمختلف الاختصاصات المتوفرة في الجامعات الصربية، أعلنت وزارة التعليم العالي عن تقديم 3 منح دراسية خاصة بمنح التبادل الثقافي للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2020-2021.

وفي إعلان لها، اشترطت الوزارة للتقدم إلى منح المرحلة الجامعية الأولى أن يكون الطالب من حاملي الجنسية العربية السوري،ة ولا يتجاوز عمره 21 سنة من تاريخ صدور الإعلان، وأن يكون حاصلاً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي لدورة 2020 على ألا يقل المعدل العام لمجموع درجاته عن 65%.

التعليم العالي أشارت إلى أنه لا يحق لمن حصل على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في الأعوام السابقة التقدم إليها هذا العام، كما لا يحق لمن نجح في إعلانات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا الإعلان.

كما أكدت أن الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي تعتبر نفقة خاصة على حساب الطالب ولا يثبت عليه أي التزامات تجاه الدولة.

ويبدأ تقديم الطلبات في مديرية العلاقات الثقافية في مبنى الوزارة اعتبارا من يوم الأحد 17-1-2021 ولغاية يوم الأحد 24 -1-2021.