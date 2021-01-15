طرطوس.. فرق الحزب تناقش تحسين القضايا الخدمية والمعيشية

طرطوس – وائل علي

تتابع فرق طرطوس الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية ضمن قطاع شعبها بحضور مشرف من قيادة فرع الحزب حيث

استكملت شعبة بانياس عقد مؤتمرات فرق القلوع والعنينيزة ورأس الوطى السنوية بحضور الرفيق محمود شاليش رئيس مكتب الفلاحين الفرعي وتركزت مداخلات الحضور حول الواقع الخدمي ضمن كل فرقة

حضر المؤتمر اعضاء قيادة الشعبة.

وضمن قطاع شعبة برمانة المشايخ عقدت فرقة الرقمة الأولى والثانية مؤتمريهما السنوي بحضور الرفيق محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وتركزت المداخلات حول الواقع التنظيمي والثقافي والفكري والخدمي والمعيشي والغلاء الفاحش.

حضر المؤتمر الرفاق أمين وأعضاء شعبة برمانة.

كما عقدت شعبة المدينة الأولى مؤتمر فرقة الكورنيش الشرقي بحضور الرفيق سمير خضر عضو قيادة الفرع.

وتركزت المداخلات حول القضايا الخدمية والاقتصادية والثقافية والفكرية ومعاناة حي الطليعة من وضع الكولبات وسط الرصيف وحاجة الحي إلى توسيع المدرسة لتشمل حلقة ثانية ومشكلة الصرف الصحي الذي يصب في النهر وتشغيل الصراف الآلي.

حضر المؤتمر ثريا الجندي عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وأمين وعضوي قيادة الشعبة.

وفي صافيتا عقدت فرق بدادا والمضافة وبعمرة

مؤتمراتها السنوية بحضور الرفيق جمال غزيل عضو قيادة الفرع طرطوس رئيس المكتب الاقتصادي و العمال والرفيق أسامة الموعي أمين الشعبة.

و أكد غزيّل على متابعة كافة القضايا التي تخص تلوث مياه البحيرة من الصرف الصحي و إيلاء الاهتمام الكبير لمشاريع الصرف الصحي ومحاسبة كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطن و متابعة موضوع المتلاعبين بمادة الخبز، مشيراً إلى أن موضوع النفط و الغاز و الماء متعلقة بموضوع الكهرباء حيث أدّى الحصار الاقتصادي واستهداف محطات التوليد إلى حالة التقنين.

وضمن قطاع شعبة بانياس العمالية عقدت الفرقة السابعة في الشركة السورية لنقل النفط مؤتمرها بحضور الرفيق محمود شاليش عضو قيادة الفرع.

كما عقدت الفرقة الخامسة في شركة مصفاة بانياس مؤتمرها اليوم بحضور الرفاق أعضاء قيادة الشعبة .

وفي القدموس عقدت الفرق الحزبية في كل من القدموس وجارة الوادي والحطانية مؤتمراتها السنوية بحضور الرفيق هيثم عاصي رئيس مكتب الشباب الفرعي وأمين وأعضاء قيادة شعبة القدموس.

وتركزت المداخلات حول توفير مياه الشرب وزيادة مخصصات المازوت لكل عائلة ضمن الإمكانات المتاحة وضرورة تنفيذ طرق زراعية وحراجية في قطاعات الفرق المذكورة والنقل الداخلي ضمن مدينة القدموس وتخفيض المدة الزمنية لاستلام اسطوانة الغاز والإسراع بتصديق المخطط التنظيمي وترميم القبة السماوية في مدرسة الشهيد محمد الدالي وتوفير الأدوية المزمنة في المركز الصحي بالقدموس.

واستكمال تزفيت طرق قرية الحطانية وتوفير الأسمدة الزراعية للمزارعين بكميات كافية بالإضافة إلى مشكلة الصرف الصحي في عدة أحياء بالقرية والقرى التابعة لقطاع الفرقة.

حضر المؤتمرات فرقة عضوي المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس حسان ناعوس وبيان عثمان ، وعدد من أعضاء قيادة الشعبة والدوائر الرسمية