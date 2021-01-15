فرق طرطوس تتابع عقد مؤتمراتها

طرطوس – وائل علي

تتابع فرق طرطوس الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع طرطوس للحزب وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية والدوائر والمؤسسات المعنية ضمن كل قطاع ففي قطاع شعبة التعليم العالي عقدت الهندسة التقنية بحضور الرفيق أمين فرع طرطوس للحزب د. محمد حبيب حسين وعضو قيادة الفرع رئيس مكتب التنظيم الرفيق ابراهيم مرجان.

وأكد أمين الفرع ما يعول على الجامعة وأساتذتها وطلابها في بناء الوطن وأن جامعة طرطوس هاجس الجميع وشدد على أن دور القيادات الحزبية في كل المناطق في إنجاح الاستحقاق الرئاسي الهام القادم,

وعرج على الحرب الاقتصادية التي تستهدف لقمة عيش المواطن للنيل من صموده ،مؤكداً فشلها بعزيمة الشباب كما أفشلت كل مخططات الحرب السابقة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

بدوره الرفيق ابراهيم مرجان توقف عند أهمية إيلاء المؤتمرات خاصة في الجامعة أهمية خاصة لتقييم الأداء والعمل الحزبي ومحطة للانطلاق بالعمل التنظيمي وتفعيل الأداء الحزبي وحضور الاجتماعات الحزبية وطرح الرؤى والأفكار لتطوير ورفع أداء عمل الحزب.

وتركزت المداخلات حول الإسراع في بناء كلية الهندسة التقنية وترميم سقف بناء التقنية الحالي.

حضر المؤتمر أمين الشعبة د. سلمان محمود وعضو قيادة الشعبة الرفيقة خلود جديد.

وفي شعبة الشيخ بدرعقدت فرق الطراق والموشة والكفرون مؤتمراتها السنوية بحضور عضو اللجنة المركزية للحزب عضو قيادة فرع طرطوس الرفيقة ندى علي التي شددت على الحالة التنظيمية والفكرية والثقافية وتحصين العقل والالتزام بالاجتماعات الحزبية والعمل على رفع السوية الفكرية لنرتقي لانتصارات الجيش والاهتمام بجيل الشباب وصقل الجيل بفكر البعث تنظيمياً وفكرياً وثقافياً.

بدورها الرفيقة أمين الشعبة رحاب عباس أشارت لضرورة استثمار المؤتمرات الحزبية كمرحلة تقويمية من خلال المرتكزات التنظيمية و تصويب العمل المؤسساتي والاهتمام بالجانب التنظيمي والفكري وتفعيل العمل الحزبي من خلال التواصل المباشر مع القواعد , وتركزت المداخلات حول تأمين السماد للمزارعين وزيادة مخصصات مازوت التدفئة والمازوت الزراعي وشق وتعزيل الطرق الزراعية وضبط الأسعار وزيادة مخصصات الأعلاف وإعادة مركز امتحانات الثانوية من الشيخ بدر إلى القمصية وإحداث مجمع تربوي فيها و توسيع شبكة الكهرباء وتعيين الناجحين في مسابقة التربية “عقود ” حضر المؤتمرات أعضاء قيادة الشعبة وعدد من الإدارات.

كما بدأت شعبة المدينة الأولى عقد مؤتمرات فرقها السنوية لفرقتي وادي الشاطر والرادار والغمقة الشرقية و رأس شغري بحضور عضو قيادة فرع طرطوس للحزب الرفيق سمير خضر الذي شدد بدوره على أهمية المؤتمرات الحزبية كونها محطات نضالية هامة في الحياة البعثية كما نوه إلى المسؤولية الكبيرة تجاه الاستحقاق القادم وضرورة تكاتف الجهود لإنجاح الانتخابات الرئاسية.

بدوره أمين الشعبة الرفيق اياد أحمد تحدث عن أهمية النشاط الحزبي ودورالجميع في مجال التنظيم والأداء والحضور بين الناس وتركزت المداخلات حول القضايا الخدمية والاقتصادية والثقافية والفكرية.

حضر المؤتمرعدد من أعضاء قيادة الشعبة وثريا الجندي عضو المكتب التنفيذي في المحافظة .

كما استكملت شعبة بانياس مؤتمرات فرق دير البشل – بارمايا – المنزلة بحضور عضو قيادة الفرع الرفيق محمود شاليش الذي شدد على الحالة التنظيمية والفكرية والثقافية وتحصين العقل والالتزام بالاجتماعات الحزبية ورفع السوية الفكرية والاهتمام بجيل الشباب.

بدوره أمين الشعبة الرفيق عمارحسن تحدث عن ضرورة استثمار المؤتمرات الحزبية كمرحلة تقويمية وتصويب العمل المؤسساتي .

وتركزت المداخلات حول الواقع الخدمي ضمن قطاع كل فرقة.

وحضر المؤتمر أعضاء قيادة الشعبة.

وفي قطاع شعبة مشتى الحلو عقدت فرقة سبة مؤتمرها السنوي بحضور أمين الشعبة الرفيق محمد الحمصي وحضور مميز من الرفاق أعضاء المؤتمر واستعرض أمين الشعبة آخر التطورات السياسية على الساحة السورية والميدانية في ظل استمرار الحصار الاقتصادي وأهمية الاستحقاق الدستوري القادم والانتصارات التى حققها الجيش العربي السوري بكافة الميادين وتركزت الطروحات الحضور.

حول افتتاح مشفى خزنة وتحسين جودة الرغيف وتأمين مازوت التدفئة والمازوت الزراعي وبناء ثانوية بقرية عين بشريتي وتأمين سماد للمزارعين.

حضر المؤتمر أعضاء قيادة الشعبة والرفاق المعنيين بالشأن العام .

واستكملت الفرق الحزبية في قطاع شعبة صافيتا اليوم عقد مؤتمراتها السنوية بمؤتمرات السنوي فرق المتراس والسيسنية وجب الأملس بحضور أمين شعبة صافيتا لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق أسامة مهنا الموعي.

حيث أكد على الدور الهام لانعقاد المؤتمرات سنوياً على مستوى الفرق الحزبية انطلاقاً من أهمية تفعيل الأداء الحزبي و تقييمه فركيزة البناء الحزبي تبدأ من القاعدة اي من الفرقة الحزبية ونوه لضرورة الالتزام بالاجتماعات الحزبية والعمل على رفع السوية الفكرية لكي نرتقي لانتصارات الجيش والاهتمام بجيل الشباب , وأشار إلى أن الحرب على سورية لها أوجه عديدة أهمها الحرب الاقتصادية و قانون قيصر الظالم وقد كانت الحرائق المفتعلة أحد فصولها لمحاربة المواطن في لقمة عيشه وإحداث شرخ بين المواطن و قيادته ، مؤكداً حتمية فشل هذا الفصل من فصول الحرب بفضل صمود الشعب العربي السوري وعقائدية الجيش العربي السوري بفضل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد مؤكداً أهمية التوجه إلى صناديق الاقتراع خلال الاستحقاق الدستوري القادم ليكون تتويجاً لانتصار سورية على الإرهاب وداعميه.

وتركزت الطروحات والمداخلات حول الواقع الخدمي و التنظيمي والاقتصادي والشأن التعليمي.

حضر المؤتمرات عضو المكتب التنفيذي الرفيق راتب ابراهيم وأعضاء قيادة الشعبة.

وفي الدريكيش استكملت فرق دوير رسلان الأولى والجباب عقد مؤتمرات فرق شعبة الدريكيش السنوية بحضور أمين الشعبة الرفيق سمير علي علي وتأكيده على أهمية انعقاد المؤتمرات السنوية مبيناً أهمية الفرق الحزبية كقيادات قاعدية موجودة دوماً في مواقع العمل بوصفها العامل الأساسي في التنظيم الحزبي وأهمية الاجتماع الحزبي وتمتين الوضع التنظيمي للحزب، داعياً البعثيين لأن يكونوا مناضلين حقيقيين يحملون هموم المواطنين ويعملون على إيجاد الحلول المناسبة لها.

واستعرض أبرز الأحداث والمستجدات السياسية والعسكرية، مؤكداً أن النصر حليف السوريين بفضل صمودهم الأسطوري وعقائدية الجيش العربي السوري وحكمة وشجاعة الامين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية وسيتوج النصر بإقبال المواطنين على صناديق الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي لتأكيد الولاء والوفاء للوطن والسيد الرئيس بشار الأسد.

وتركزت المداخلات حول الواقع الخدمي ضمن قطاع كل فرقة.

حضر المؤتمر أعضاء قيادة الشعبة.

وفي قطاع شعبة القدموس عقدت الفرق الحزبية في الطواحين والحاطرية وعين قضيب مؤتمراتها السنوية

بحضور أمين شعبة القدموس الرفيق د.ايهاب حمود وأعضاء قيادة الشعبة وكان مقترح زيادة مخصصات المازوت وطلب حل مشكلة قلة توفر مياه الشرب وتخفيض ساعات قطع التيار الكهربائي من المقترحات المشتركة لجميع الفرق وإنشاء السدة المائية في الطواحين والحاجة لشق الطرق الزراعية والحراجية وتأمين آلات لمعمل الخياطة الذي تم بناؤه وأصبح جاهزاً للاستثمار وواقع شبكة الاتصالات بالبلدة والمطالبة بتوسيع الشبكات الهاتفية وتأمين آلية لعمال الصيانة ليتسنى لهم التحرك ضمن القطاع التابع للمركز بشكل افضل وإمكانية تخفيض مدة استحقاق جرة الغاز المنزلي وإنشاء مظلة مطرية على طريق مزرعة القديميس وبناء مدرسي للثانوية في عين قضيب والعديد من الأمور الخدمية والتنظيمية في قطاع كل فرقة.

حضر المؤتمرات الرفيقات والرفاق أعضاء قيادة الشعبة

وعقدت الفرقة السادسة في شركة مصفاة بانياس مؤتمرها بحضور عضو قيادة الفرع رئيس مكتب الشهداء والفلاحين الرفيق محمود شاليش الذي أكد على أن القيادة المركزية تولي أهمية كبيرة لمؤتمرات القيادات القاعدية وخاصة الفرق الحزبية، كونها تشكل ركيزة أساسية وأداة هامة للنهوض بواقع العمل الحزبي وتطويره وحل مشكلاته ، منوهاً ان تصفية الأخطاء والظواهر السلبية لا تتم بمجرد إبداء الاستياء, والاحتجاج وإطلاق الشعارات جزافاً , لكن ذلك يتم بممارسة النقد والنقد الذاتي بمسؤوليه داخل الاجتماع بأسلوب اخلاقي وبجرأة , وبالعمل الايجابي والواعي وبسيادة جو الحوار والديمقراطية .

وتركزت المداخلات على اشتراط الالتزام الحزبي للترشح لمختلف مواقع المسؤولية وإنشاء صندوق تقاعد في نقابة العمال وزيادة مخصصات الطحين لفرن المصفاة ورفع سقف المكافأة والحوافز وتخصيص أرض للجمعية التعاونية السكنية لعمال المصفاة .

حضر المؤتمر الرفاق أعضاء قيادة الشعبة ومدير عام شركة مصفاة بانياس الرفيق م. بسام سلامة ورئيس مكتب نقابة عمال النفط الرفيق محمد نديم .

كما عقدت الفرقة الثامنة في المحطة الحرارية مؤتمرها بحضور الرفاق أعضاء قيادة الشعبة.

حيث أكدوا على أهمية تقييم العمل وتعميق الوعي و الثقافة الوطنية وتعزيز الانتماء للوطن واعتماد الشفافية في العمل لمواجهة التحديات التي فرضتها الظروف بفعل الحرب الكونية على سورية .

حضر المؤتمر مدير عام المحطة الحرارية م.نزير دنوره ورئيس مكتب نقابة عمال الكهرباء الرفيق داؤود درويش.

كما عقدت فرقة ميعار شاكر ضمن قطاع شعبة المنطقة الثانية بحضور أمين فرع طرطوس للحزب الرفيق د. محمد حبيب حسين و عضو قيادة الفرع رئيس مكتب الاقتصادي والعمال الرفيق جمال غزيل الذي شدد على إيلاء المؤتمرات أهمية خاصة لتطوير ورفع أداء عمل الحزب .

وتركزت المداخلات حول الواقع التنظيمي والثقافي والفكري والخدمي والمعيشي والغلاء الفاحش .

حضر المؤتمر عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة ثريا الجندي وأمين الشعبة الرفيق علي شعبان وأعضاء قيادة الشعبة .