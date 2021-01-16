محادثات سورية كوبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بحث سفير سورية في كوبا الدكتور إدريس ميا مع النائب الأول لوزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي أنا تيريسا غونزاليس سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في العاصمة هافانا استعراض الواقع الحالي للعلاقات الثنائية بين سورية وكوبا وبحث عدد من القضايا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين اضافة الى الوضع الوبائي الدولي الناتج عن فيروس كورونا.

وقدم السفير ميا عرضا حول الوضع في سورية والصعوبات التي تعاني منها جراء الإجراءات القسرية الامريكية احادية الجانب وقيام واشنطن بنهب النفط السوري والتواطؤ مع عملائها وأدواتها الإرهابية لإحراق المحاصيل الزراعية.

حضر اللقاء مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي سيرخيو اسبينوسا ومديرة الادارة العامة للتعاون في الوزارة ماغالي استرادا.